BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL

Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...

Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...

KAYSERİ'de vefat eden Fatma Adıbelli’nin cenazesi, morgdan yanlışlıkla başka bir aile tarafından alındı. Yozgat'a götürülen cenaze orada toprağa verildi. Yaşlı kadının yurt dışından gelen çocukları annelerinin morgda cesedini bulamayınca ortalık karıştı. Yanlışlık anlaşılınca mezar açılıp cenaze Kayseri'ye getirildi.

Abone ol

KAYSERİ'de 73 yaşında hayatını kaybeden Fatma Adıbelli, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için şehir mezarlığındaki morga konuldu. Salı günü cenazeyi almaya gelen yakınları, morgda cenazenin olmadığını fark etti.

ANNELERİ SANIP GÖMMÜŞLER
Yapılan araştırma sonucunda Adıbelli'nin cenazesinin, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğü belirlendi. Adıbelli'nin yakınları, Ovakent'teki cenaze sahipleriyle iletişime geçti. Yanlışlıkla cenazeyi alan ailenin, Fatma Adıbelli'yi anneleri sanarak götürdükleri öğrenildi.

MEZAR AÇILDI
Ovakent'e giden Adıbelli'nin yakınları, vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyaları görerek cenazeyi teşhis etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla jandarma eşliğinde mezar açıldı ve cenaze alınarak Kayseri'ye getirildi. Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra cenazesi, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

BAKTIK CENAZE MORGDA YOK...
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, şunları anlattı:
-"Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurt dışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlar da geldiler. Dün işlemleri yapıldı.

-Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik.

-Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. 

YOGAT'IN CENAZESİ DE MORGDA ÇIKTI
-Ovakent'teki cenaze sahipleri 'annemiz' diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. 

-Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada.

Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar"

ÖNCEKİ HABERLER
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba
Bakanlıkça Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak
Bakanlıkça Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak
Günde 14 ilaç alıyorum diyen Muhittin Böcek cezaevinden bu mektubu yolladı
Günde 14 ilaç alıyorum diyen Muhittin Böcek cezaevinden bu mektubu yolladı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkisi de 4.0'den büyük, ADAD'dan açıklama geldi
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Her telefonda bulunuyordu! Ücretsizdi o uygulama cihazları kopyalıyormuş
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında
Örgüt lideri Profesör olan çete ağızları açık bıraktı! Ünlü bir hastanede doktormuş
Örgüt lideri Profesör olan çete ağızları açık bıraktı! Ünlü bir hastanede doktormuş
Yolcu otobüsü devrildi! 25 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi! 25 kişi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
TEMU sınıfta kaldı! Türkiye'de satışa sunduğu ürünler öyle risk taşıyor ki...
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var