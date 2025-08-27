Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...

KAYSERİ'de vefat eden Fatma Adıbelli’nin cenazesi, morgdan yanlışlıkla başka bir aile tarafından alındı. Yozgat'a götürülen cenaze orada toprağa verildi. Yaşlı kadının yurt dışından gelen çocukları annelerinin morgda cesedini bulamayınca ortalık karıştı. Yanlışlık anlaşılınca mezar açılıp cenaze Kayseri'ye getirildi.

KAYSERİ'de 73 yaşında hayatını kaybeden Fatma Adıbelli, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için şehir mezarlığındaki morga konuldu. Salı günü cenazeyi almaya gelen yakınları, morgda cenazenin olmadığını fark etti.

ANNELERİ SANIP GÖMMÜŞLER

Yapılan araştırma sonucunda Adıbelli'nin cenazesinin, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğü belirlendi. Adıbelli'nin yakınları, Ovakent'teki cenaze sahipleriyle iletişime geçti. Yanlışlıkla cenazeyi alan ailenin, Fatma Adıbelli'yi anneleri sanarak götürdükleri öğrenildi.

MEZAR AÇILDI

Ovakent'e giden Adıbelli'nin yakınları, vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyaları görerek cenazeyi teşhis etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla jandarma eşliğinde mezar açıldı ve cenaze alınarak Kayseri'ye getirildi. Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra cenazesi, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

BAKTIK CENAZE MORGDA YOK...

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, şunları anlattı:

-"Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurt dışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlar da geldiler. Dün işlemleri yapıldı.

-Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik.

-Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız.

YOGAT'IN CENAZESİ DE MORGDA ÇIKTI

-Ovakent'teki cenaze sahipleri 'annemiz' diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler.

-Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada.

Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar"