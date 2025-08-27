Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu teklifi kabul etti ve milyonların maaşını etkileyen zam belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'de 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzun süren pazarlıklar sonucu hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

Zam ne kadar oldu?

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Birinci dönem için 1000 TL artış

Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.