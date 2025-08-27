BIST 11.530
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,48
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?

Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 ve 2027 yılı için zam ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu teklifi kabul etti ve milyonların maaşını etkileyen zam belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Türkiye'de 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzun süren pazarlıklar sonucu hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

Zam ne kadar oldu?

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Birinci dönem için 1000 TL artış

Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi
Foto Galeri Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk bulundu
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Mücahit Birinci: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Bursa sokağa döküldü
Sabaha karşı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Sabaha karşı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Kazakistan ekibi Kairat, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Her telefonda bulunuyordu! O uygulama cihazları kopyalıyormuş
Her telefonda bulunuyordu! O uygulama cihazları kopyalıyormuş
Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar
Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı