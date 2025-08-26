Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Toroslar ile Hatay çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Adana, Hatay, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.