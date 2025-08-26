BIST 11.460
DOLAR 41,03
EURO 47,71
ALTIN 4.455,69

Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi

|
Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Toroslar ile Hatay çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi - Resim: 1

Meteoroloji, 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Adana, Hatay, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

118
Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

218
Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

318
Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru çok şiddetli olacak aşırı sıcaklar da güneye indi - Resim: 4

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

418