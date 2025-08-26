Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 3. haftasındaki ihlaller nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu 7 kulüp, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasındaki ihlaller nedeniyle 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye verildi.

Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Kocaelispor yöneticisi Metin Özkan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gitti.

Göztepe ve Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat; Gaziantep FK, talimatlara aykırı hareket; Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

1 LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig'den de 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcuyu PFDK'ye gönderdi.

Çorum FK ve Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Esenler Erokspor, saha olayları; Amed Sportif Faaliyetler, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar; Ümraniyespor ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar; Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ile yöneticiler Fatih Çevik Bilal Aydın ile Eshabil Erdem Gözüaçık, talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.



Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye verildi.