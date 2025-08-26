BIST 11.530
Milyarlık arazi davasında skandal iddia: Devletin avukatı mahkemeye gitmedi

Gazeteci Murat Ağırel, “Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel” başlıklı köşe yazısında Türkbükü’nde bulunan değerli bir araziyle ilgili dikkat çekici bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı.

Ağırel, milyarlarca lira değerindeki bir arazinin yalnızca 20 bin lira karşılığında el değiştirmesi için girişimlerde bulunulduğunu yazdı.

'İşten atmak yetmez'

Gazeteci Cüneyt Özdemir de konuyu YouTube kanalında ele alarak sert tepki gösterdi. Özdemir, “Türkbükü’nde milyarlık araziye çökmeye çalıştıkları davada devletin avukatı mahkemeye gitmiyor! İşten atmak yetmez, hakkında suç duyurusunda bulunmak lazım!” ifadelerini kullandı.

