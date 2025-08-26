BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,82
ALTIN 4.464,84
HABER /  GÜNCEL

CHP'de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor

CHP'de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor

CHP'de istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın istifasının ardından bir ayrılık haberi de Manisa'nın Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün'den geldi.

Abone ol

Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem ilçe başkanlığı görevinden hem de başkan adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

Seçimlerde başkan adayı olan mevcut CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ile adaylardan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan Olgun Özbudak, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli’de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır" dedi.

Seçimlerde tarafsız kalması gereken bazı STK’lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerini müdahale ettiğini kaydeden Özbudak, CHP Genel Merkezi’nin yaşanan sürece müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"DEMOKRATİK YARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ise, "CHP Salihli İlçe Başkanlığı’nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli’mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti. Ne var ki bu süreç tamamen bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturulmuştur. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli’mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Beşiktaş El Bilal Toure’yi resmen açıkladı
Beşiktaş El Bilal Toure’yi resmen açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması!
MSB: TCG Işın gemisi, Halit Yukay için arama çalışmalarına katıldı
MSB: TCG Işın gemisi, Halit Yukay için arama çalışmalarına katıldı
İBB’nin glütensiz ekmek tesisi törenle açıldı
İBB’nin glütensiz ekmek tesisi törenle açıldı
Borsa'dan çifte rekor! Yatırımcılar memnun
Borsa'dan çifte rekor! Yatırımcılar memnun
AK Parti'den İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına sert tepki
AK Parti'den İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına sert tepki
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye vurgusu: Altın fırsat heba edilmemeli
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye vurgusu: Altın fırsat heba edilmemeli
Dışişleri: İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz
Dışişleri: İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz
Altın günü yükselişle kapattı! Kilogram fiyatı ne oldu?
Altın günü yükselişle kapattı! Kilogram fiyatı ne oldu?
4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak...
4. Sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ile o tarihte başlayacak...