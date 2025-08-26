BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,84
ALTIN 4.463,83
HABER /  EKONOMİ

Altın günü yükselişle kapattı! Kilogram fiyatı ne oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

