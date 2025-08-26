Memurlara Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi 2027 zam oranı değişti

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısı sonucunda hükümetin memur ve memur emeklilerine yeni zam teklifi belli oldu. 2026 için yüzde 11+7 olan teklif değişmedi, 2027 için bir puan artırılarak 5+4 teklif yapıldı. Teklifin ardından Memur-Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıkladı. Şimdi gözler Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin perşembe gününe kadar açıklayacağı karara çevrilmiş durumda. Belirlenecek oran, 2026 ve 2027 yıllarında geçerli olacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları sonuçlandı.

TARAFLARIN SON ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11+7; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranında zam önerisi sundu. Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

HAKEM KURULU'NUN KARARLARI:

23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;

-2026 yılı birinci dönem için %11,

-İkinci dönemi için %7

-2027 yılı birinci dönem için %5,

-İkinci dönemi için %4 olarak kabul edilmiştir.



3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

Ayrıca Kurulda;

- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alınmıştır.

MEMUR SEN BAŞKANI: SİNEYE ÇEKMEYİZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.

"HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK"

Yalçın "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı.

Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik." açıklamasında bulundu.

Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi ve masada memur tarafı kalmadı.

KARARI PERŞEMBEYE KADAR HAKEM KURULU VERECEK Şimdi gözler Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin perşembe gününe kadar açıklayacağı karara çevrilmiş durumda. Belirlenecek oran, 2026 ve 2027 yıllarında milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek.

TEKLİF SÜRECİNDE NELER OLDU?

İlk teklif 12 Ağustos’ta geldi. Hükümet, 2026’nın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %6, 2027’nin iki yarısı için ise %4 + %4 zam önerdi. Bu teklif sendikalarca yetersiz bulundu. 15 Ağustos’ta yapılan ikinci toplantıda oranlar değişmezken, taban aylığa 1.000 TL ek zam önerildi. Ancak bu da kabul edilmedi. 18 Ağustos’ta açıklanan üçüncü teklifte hükümet, 2026 ilk yarı için %11, ikinci yarı için %7 zam teklif etti. 2027 oranları aynı kaldı. Ancak bu teklif de reddedilince, dosya 22 Ağustos’ta Hakem Kurulu’na taşındı.