Babacan Yapı'dan ağustosa özel faizsiz 24 ay taksit fırsatı 1195

Babacan Yapı, İstanbul Beylikdüzü'nde inşası süren Babacan Central projesi için ağustos ayına özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki konut için peşin fiyatına, sıfır faizle 24 ay vadeli ödeme planı sunuluyor. Bu kapsamda 79 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 6 milyon 500 bin lira, 117 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 9 milyon 900 bin lira olarak belirlendi.

Toplam 130 bin metrekare inşaat alanına sahip Babacan Central projesi, mimarisi, sosyal donatıları, ulaşım kolaylığı ve estetik detaylarıyla dikkat çekiyor. Projede teslimatlar Aralık 2026'da başlayacak.

Karma kullanım konseptiyle planlanan projede alışveriş merkezi, tıp merkezi, sosyal alanlar ve bölgenin ilk A Plus ofisleri yer alıyor. Konum itibarıyla metrobüs ve metro duraklarına yürüme mesafesinde bulunan Babacan Central, E-5 karayoluna yakınlığıyla da ulaşım açısından avantaj sağlıyor.

Projenin sunduğu konforlu ulaşım altyapısı, hem yaşam hem de yatırım değeri açısından dikkat çeken bir unsur olarak öne çıkıyor.

Depreme dayanıklı yapı sistemi

Babacan Central, zemin güvenliğine öncelik veren mühendislik yaklaşımıyla tasarlandı. Projede uygulanan fore kazık temel sistemi, zemin yapısıyla tam uyum sağlayarak binanın stabilitesini artırıyor. Yapı iskeletinde C40 sınıfı beton ve S420 standardında nervürlü demir kullanılarak, depreme dayanıklı ve uzun ömürlü yapılar inşa ediliyor.

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı tiplerde konut seçenekleri sunuluyor. Modern iç mekan tasarımı, fonksiyonel planlama ve doğal ışık kullanımı ile her dairede konfor öncelikli tutuldu.

Babacan Central projesi, sosyal olanakları, ticari birimleri ve merkezi konumuyla yatırımcılara çok yönlü bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

