Nevşehir'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 78 yaşındaki kişi, husumetli olduğu öğrenilen 73 yaşındaki dünürü tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, pompalı tüfekle M.Ö'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan kontrolde M.Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.