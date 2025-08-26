BIST 11.522
Almanya Filistin devletini tanıyacak mı? Almanya Başbakanı Merz açıkladı

Almanya Filistin devletini tanıyacak mı? Almanya Başbakanı Merz açıkladı

Almanya'nın, Kanada veya Fransa gibi diğer ülkelerin aksine, şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacağı bildirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile  yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Merz, açıklamasında, bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşulların şu anda karşılanmadığını belirterek, bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini ifade etti.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberinde, Almanya'nın, Filistin devletinin tanınmasını, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme giden yolda atılacak son adımlardan biri olarak gördüğü aktarıldı.

Kanada Başbakanı Carney, temmuz sonunda ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

