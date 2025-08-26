BIST 11.522
DOLAR 41,02
EURO 47,84
ALTIN 4.456,14
HABER /  EKONOMİ

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, 28 Ağustos'a kadar alınacak biletler için yurt içinde yüzde 30 oranında indirim kampanyası başlattı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcularına yönelik özel kampanya düzenledi.

Yolcular, 16 Eylül 2025-13 Mart 2026'da salı, çarşamba ve perşembe olarak haftanın 3 günü yapmayı planladıkları tüm yurt içi seyahatlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

İndirimli biletler "AJet mobil" uygulaması ve "ajet.com" internet sitesinden 28 Ağustos'a kadar satın alınabilecek.

