Yapay ada kuran Çin'e Japonya'dan protesto notası

Japonya'nın Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı bölgede "yeni bir yapı inşa eden" Çin’e protesto notası verdiği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından söz konusu protesto notasına dair yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi’ndeki iki ülke arasında belirlenen hattın kendi tarafında yeni bir yapı kurmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, Pekin yönetimine bu faaliyetleri durdurması ve işbirliği çağrısı yapılarak, "Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki tek taraflı gelişme faaliyetlerini ilerletmesi son derece üzücüdür." ifadelerine yer verildi.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin’in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin’in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.