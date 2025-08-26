BIST 11.460
ON Dijital Bankacılık'tan yurt dışına ücretsiz para transferi hizmeti

ON Dijital Bankacılık, Visa işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni hizmetle müşterilerine 30'dan fazla ülkeye hızlı ve ücretsiz para transferi imkanı sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank'ın dijital bankacılık platformu ON Dijital, Visa Direct altyapısıyla Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye döviz transferini masrafsız şekilde gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Avro, Amerikan doları, Kanada doları ve İngiliz sterlini cinsinden yapılan işlemler dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında kullanıcılar, uluslararası döviz transferlerini herhangi bir ücret, masraf ya da komisyon ödemeden ON Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ON Dijital Bankacılık, sadece para transferiyle sınırlı kalmayarak yurt dışı ATM işlemlerinde de müşterilerinden ek komisyon talep etmiyor. Platform, aynı zamanda haftanın 7 günü, günün 24 saati ON FX üzerinden canlı kur ve avantajlı makas oranlarıyla döviz alım satımına da imkan tanıyor.

Hız ve maliyet müşterilerin öncelikleri arasında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Visa Direct'in uluslararası hesaba transfer özelliğini Türkiye'de ücretsiz sunarak yurt dışı para transferlerinde kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Dinç, kullanıcıların yurt dışı para transferlerini, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiğinde transferin tamamlanmasının birkaç gün sürebildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muhabir banka masrafları gibi ücretler de transfer maliyetini yükseltiyor. ON Mobil üzerinden kullanılabilen bu uygulamayla, müşteriler diledikleri zaman diledikleri yerden işlem yapmanın rahatlığını yaşıyor. Birkaç adımda, kolayca ve hızla yurt dışı para transferini tamamlayabiliyor. İşlemlerini ON Mobil'den kolayca takip edebiliyor. Bu işbirliğiyle işlemleri hızlı ve güvenli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz."

Dijital dünyada hız ve maliyetin, müşteriler için en önemli faktörler arasında yer aldığına vurgu yapan Dinç, "ON Dijital Bankacılık, müşterilerimizin bu beklentisine yanıt vererek, yurt dışı para transferlerini 2025 sonuna kadar masrafsız şekilde ve hızla gerçekleştirebilmelerine olanak sunuyor. Önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük ederek, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak yenilikçi ve değer yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

