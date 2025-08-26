BIST 11.460
DOLAR 41,03
EURO 47,71
ALTIN 4.455,69
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da yardım dağıtımında yeni kurallar! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da yardım dağıtımında yeni kurallar! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, kentte ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik yardımlarda kişileri teşhir eden görüntülerin oluşması üzerine harekete geçerek, yardım dağıtımlarına ilişkin yeni kuralları içeren genelgeyi ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.

Abone ol

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Valilik birimleri ile İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na gönderilen genelgede hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Genelgede, dağıtımlarda yardım alan kişileri teşhir edici ve kamuoyunu rahatsız edici görüntüler oluştuğunun gözlemlendiğine dikkati çekilerek, bu durumun kişilik haklarına zarar verdiği, yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellediği, bu nedenle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerce yapılacak yardımların belirli hususlar çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı.


Söz konusu sosyal yardım başvurularının kaymakamlıklar tarafından alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilen genelgede, bu değerlendirmede öğrencilerin gelişim seviyeleri, istek, ihtiyaçları ile pedagojik esaslara uygunluğunun gözetilmesi, uygun görülmesi halinde gerçekleştirilecek yardımların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama, takip ve denetiminin yapılması istendi.

Genelgede, yapılan yardımların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi, öğrencilere yapılacak yardımların doğrudan öğrencilere değil, ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve 1 üyeden oluşan 7 kişilik bir komisyon tarafından teslim alınarak okul idaresi aracılığıyla dağıtımının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf ve video kayıtlarında...

Yardımların teslim alınması sırasında çekilecek fotoğraf ve video kayıtlarında hiçbir şekilde öğrencilere yer verilmemesi istenen genelgede, kayıtlarda yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyonun yer alması, okullara teslim edilen kırtasiye, gıda gibi yardımların da okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtılması gerektiği aktarıldı.

Öğrenci velilerine teslim edilecek

Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerine duyduğu güvenin sarsılmaması adına öğrenci velilerine teslim edileceği belirtilen genelgede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinlerle diğer vatandaşlara yönelik olarak yapılacak yardımlarda, fotoğraf veya video çekilmesine izin verilmemesine dikkat edilmesi vurgulandı.

Genelgede, belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği kaydedilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yapay ada kuran Çin'e Japonya'dan protesto notası
Yapay ada kuran Çin'e Japonya'dan protesto notası
TCMB kritik verileri açıkladı! Enflasyon beklentileri geriledi
TCMB kritik verileri açıkladı! Enflasyon beklentileri geriledi
Aslı Baykal'dan CHP lideri Özel'e tepki: Hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp anlatıyor
Aslı Baykal'dan CHP lideri Özel'e tepki: Hepsini kendi kafasına göre kararlaştırıp anlatıyor
İsrail'in öldürdüğü kadın gazetecinin vasiyeti ortaya çıktı! Sakın ağlama oğlum
İsrail'in öldürdüğü kadın gazetecinin vasiyeti ortaya çıktı! Sakın ağlama oğlum
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor dendi açıklama ilginç...
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor dendi açıklama ilginç...
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi
Kuran-ı Kerim’e hakaret edip öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Kuran-ı Kerim’e hakaret edip öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Türkiye'nin Pakistan desteği turizmi vurdu! Rezarvasyonlar iptal edildi...
Türkiye'nin Pakistan desteği turizmi vurdu! Rezarvasyonlar iptal edildi...
Kalbi taşlaştı, yıllarca yanlış tedavi gördü! Çareyi Medipol'de buldu
Kalbi taşlaştı, yıllarca yanlış tedavi gördü! Çareyi Medipol'de buldu
Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kızı defalarca istismar etti! İğrenç detaylar
Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kızı defalarca istismar etti! İğrenç detaylar
Fehmi Koru'nun acı günü eşi Nebahat Koru hayatını kaybetti
Fehmi Koru'nun acı günü eşi Nebahat Koru hayatını kaybetti
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Gece yarısı panik yarattı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Gece yarısı panik yarattı