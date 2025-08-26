BIST 11.460
Türkiye'nin Pakistan desteği turizmi vurdu! Rezarvasyonlar iptal edildi...

Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye'nin Pakistan'dan yana duruş sergilemesi turizm sektörünü de etkiledi. Türkiye'yi boykot eden Hintlilerin etkisiyle Temmuz ayında gelen ziyaretçi sayısında dikkat çeken bir azalma kaydedildi. 2025 Temmuz ayında Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,74 oranında geriledi.

Pakistan'ın Hindistan ile yaşadığı geriliminde Türkiye'nin Pakistan'a destek vermesi Hintlilerin tepkisini çekti. Türkiye karşıtı kampanyaların yanı sıra Türk Hava Yolları'na yönelik boykot çağrıları ise turizm sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi.

TURİST SAYISI YÜZDE 43,74 ORANINDA GERİLEDİ

Resmî verilere göre, 2025 Temmuz ayında Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,74 oranında geriledi. 2023'te 24 bin 704 Hintli (transit yolcular dahil) Türkiye'yi ziyaret etmiş, 2024'te bu sayı 28 bin 875'e çıkmıştı. Ancak 2025 Temmuz'unda ziyaretçi sayısı 16 bin 244'e düştü.

BOYKOT ÇAĞRILARI ETKİLİ OLDU

Boykotta, Hindistan kamuoyunda Türkiye karşıtı sosyal medya kampanyalarının yanı sıra Türk Hava Yolları'na yönelik boykot çağrılarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

AZERBAYCAN DA BOYKOTA EKLENDİ

Hintlilerin tepkisi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan da benzer şekilde boykot edildi. 2024 Haziran ayında 28 bin 315 Hintli Azerbaycan'ı ziyaret ederken, 2025 Haziran'ında bu rakam 9 bin 934'e kadar geriledi.

