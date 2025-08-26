BIST 11.496
Fenerbahçe'de yedeğe düşen kaleci Livakovic'e talip çıktı

Fenerbahçe’de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve kaleyi İrfan Can Eğribayat’a devreden Dominik Livakovic’in ayrılığı gündeme geldi. Hırvat kaleciye İngiltere Premier Lig’den sürpriz bir talip çıktı.

The Guardian'ın haberine göre; Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Nottingham Forest ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Nuno Espírito Santo’nun, transfer döneminin bitimine kadar Matz Sels’e rekabet edecek bir kaleci alınmasında ısrarcı olduğu ve Livakovic’in bu boşluğu doldurabilecek isimlerden biri olarak görüldüğü öne sürüldü.

Son iki sezonda Fenerbahçe’nin bir numarası olan Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı ile 66 maçta görev yaptı. Ancak Jose Mourinho’nun bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve ligde İrfan Can Eğribayat’a şans vermesi nedeniyle sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Nottingam Forest’in yanı sıra Livakovic’in daha önce Tottenham ve Manchester United’ın da radarına girdiği iddia edildi. 

