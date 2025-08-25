BIST 11.478
İzmir'de baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

İzmir'de baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi defnedildi.

Şükrü Yencilek'in (15) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camisi'ne getirilen Yencilek'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Arkadaşlarıyla dün serinlemek için Bayındır'daki Ergenli Barajı'na giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra suda kaybolmuştu.

Arama ve kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Yencilek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

