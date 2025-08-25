BIST 11.478
DOLAR 40,99
EURO 47,76
ALTIN 4.443,27
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef almasını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef almasını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası örgütler, İsrail'i, uluslararası hukuka uymaya, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğini sağlamak adına derhal harekete geçmeye ve suçluların yargılanması için gerekli adımları atmaya çağırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef alan ve sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hayatını kaybetmesine yol açan saldırısının uluslararası hukuka ve temel insan haklarına karşı açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Bu vahşi eylemin dünya çapında demokrasi ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından şiddetle kınanması ve lanetlenmesi gerektiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Hastanelerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin korunması, hiçbir koşulda tartışma konusu olamaz. Bu tür saldırılar, tüm insanlık için bir tehdit niteliğindedir. Bu vahşet, Netanyahu hükümetinin katliam siyasetini bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumun sorumluluğunu unutmaması gerekmektedir. Uluslararası örgütler, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğini sağlamak adına derhal harekete geçmeye ve suçluların yargılanması için gerekli adımları atmaya çağırmalıdır."

