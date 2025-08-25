Acun Ilıcalı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e orta saha takviyesi geliyor.

Beşiktaş’ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye kiralık olarak transfer olması konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.

A Spor'un haberine göre; son aşamada Hull City şartlarını yenileyerek Amir'in maaşının tamamını üstlenmeyi kabul etti ve taraflar kiralık transfer için anlaşmaya vardı.

Bu arada Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Hadziahmetovic'in transferi için "Böyle bir profile ihtiyacımız var. Türkiye'de neredeyse 10 yıldır oynuyor. Bu onun kalitesini gösteriyor. Bu anlaşmayı sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut ile yollarını ayıran Beşiktaş, Amir ile de yollarını ayıracak.