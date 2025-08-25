BIST 11.484
DOLAR 41,01
EURO 47,95
ALTIN 4.446,98
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel: Çalık'ın içeride tutulmasını kabul etmiyoruz

Özgür Özel: Çalık'ın içeride tutulmasını kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevindeki ziyaretlerinden sonra yaptığı açıklamalarda, Murat Çalık'ın sağlık durumuna dair bilgiler vererek siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı cezaevi ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna da değindi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın suçunun ispata muhtaç olduğunu dile getirdi.

"SİYASİ BİR KARARLA TUTULMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Özel, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Mehmet Murat Çalık'ın annesine acırım, dedesine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti'yi nasıl zayıflattığını hep birlikte gördük.

Bizim oradaki bütün iyi niyetimize rağmen, yapılması taahhüt edilen işlemlerin sadece belli değerlerle alınıp yollanması ve Murat Çalık'ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz.

"HASTALIĞI NÜKSEDERSE AİLESİNE NE DİYECEĞİZ"

Suçu ispata muhtaç, iddianame çıktığında herkesin göreceği işlerden, İmamoğlu'nun en yakını budur deyip, onun üzerinden bir algı yürütmek için algı yürütmek için yapılan işlerden biri. Beraat edeceği kesin. Bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir? Ne diyeceğiz ailesine?

Bir sürü başka tedbir de varken, böyle riskli birinin cezaevinde tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Birinci hastane raporu netken, ikincisinde şehir hastanesine götürülüp başımıza bunların getirilmesini kabul etmiyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı
Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...