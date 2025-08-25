Özgür Özel: Çalık'ın içeride tutulmasını kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevindeki ziyaretlerinden sonra yaptığı açıklamalarda, Murat Çalık'ın sağlık durumuna dair bilgiler vererek siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasına karşı olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı cezaevi ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna da değindi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın suçunun ispata muhtaç olduğunu dile getirdi.

"SİYASİ BİR KARARLA TUTULMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Özel, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Mehmet Murat Çalık'ın annesine acırım, dedesine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti'yi nasıl zayıflattığını hep birlikte gördük.

Bizim oradaki bütün iyi niyetimize rağmen, yapılması taahhüt edilen işlemlerin sadece belli değerlerle alınıp yollanması ve Murat Çalık'ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz.

"HASTALIĞI NÜKSEDERSE AİLESİNE NE DİYECEĞİZ"

Suçu ispata muhtaç, iddianame çıktığında herkesin göreceği işlerden, İmamoğlu'nun en yakını budur deyip, onun üzerinden bir algı yürütmek için algı yürütmek için yapılan işlerden biri. Beraat edeceği kesin. Bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir? Ne diyeceğiz ailesine?

Bir sürü başka tedbir de varken, böyle riskli birinin cezaevinde tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Birinci hastane raporu netken, ikincisinde şehir hastanesine götürülüp başımıza bunların getirilmesini kabul etmiyoruz.