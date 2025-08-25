CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti’den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

CHP'de istifalar sürüyor. Son olarak Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak partisinden istifa etti. Budak, istifa gerekçelerine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

