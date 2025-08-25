BIST 11.475
DOLAR 41,00
EURO 48,02
ALTIN 4.437,01
HABER /  POLİTİKA

CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...

CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti’den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

Abone ol

CHP'de istifalar sürüyor. Son olarak Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak partisinden istifa etti. Budak, istifa gerekçelerine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. 

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti’den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde... - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail Maliye Bakanı'ndan Mescidi Aksa'nın temeline dinamit gibi sözler
İsrail Maliye Bakanı'ndan Mescidi Aksa'nın temeline dinamit gibi sözler
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu! Yeni gelişme
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu! Yeni gelişme
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar
Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti
Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü!
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulaması yenilendi
Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulaması yenilendi
Putin ile Pezeşkiyan görüştü! Kremlin ayrıntıları paylaştı
Putin ile Pezeşkiyan görüştü! Kremlin ayrıntıları paylaştı
Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...
Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi