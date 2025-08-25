Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından iki lider Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programına katılarak konuşma yaptı. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na da katılan Erdoğan burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, mezarlık girişinde şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.