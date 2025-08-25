Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulaması yenilendi

Türkiye Sigorta, yenilenen mobil uygulaması Türkiye Sigorta Mobil Plus'ı yapay zeka destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımıyla devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerinin daha hızlı ve pratik yapılabilmesi için geliştirilip devreye alınan uygulama, yapay zeka destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımıyla hizmete açıldı.

Yenilenen tasarımıyla dikkati çeken Mobil Plus'ın modern, sade ve akıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar, sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerini çok daha kolay gerçekleştirirken, yeni nesil grafiklerle zenginleştirilen Birikim Menüsü, birikimleri anlaşılır ve keyifli bir şekilde takip etme imkanı sunuyor.

Yapay zeka desteğini de kullanıcı deneyiminin merkezine taşıyan Mobil Plus'ın Kişiselleştirilmiş BES Birikim Hikayesi özelliği, her kullanıcıya özel birikim yolculuğunu görselleştiriyor ve ara ödeme fırsatlarını görmenizi sağlıyor.

Yapay zeka destekli fatura okuma fonksiyonu de sağlık harcamalarına ait faturaları otomatik algılayarak yükleme sürecini kolaylaştırıyor.

Yenilenen mobil uygulamayla ayrıca, fon değişikliği sadeleştirilmiş ekranlarla hızlıca yapılabilirken, toplu ödeme kolaylığı sayesinde geçmiş, gelecek ve ara ödemeler tek seferde akıllı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sağlık teminatları, poliçe detayları ve anlaşmalı kurum bilgileri tek dokunuşla erişilebilir hale gelirken, hasar süreci anlık takiple tüm hasar aşamalarının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi, eksik evrak yükleme ve tazminat adımlarını da canlı izleme imkanı sağlanıyor.

Uygulama üzerinden konuma en yakın anlaşmalı oto servis ve çekici bilgilerine anında ulaşılabiliyor, çekici izlemeyle çekicinin anlık takibi sağlanabiliyor. Uygulamada, dövize endeksli hayat poliçesi detayları incelenebiliyor, nöbetçi eczane ve anlaşmalı kurum listeleri de uygulamaya giriş yapmadan görüntülenebiliyor.

Uygulamaya eklenen geri bildirim fonksiyonu sayesinde kullanıcılar, görüş ve önerilerini kolayca iletebiliyor, böylece Mobil Plus sürekli gelişen, kullanıcı odaklı bir platform haline geliyor.

"Teknolojiyi insana yaklaştıran çözümlerle dijitalin öncüsü olmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen Mobil Plus'ın yalnızca bir uygulama değil, aynı zamanda güvenilir bir yaşam asistanı olduğunu belirtti.

Kılıç, Mobil Plus'ın modern tasarımı, gelişmiş özellikleri ve kolay kullanımıyla şimdi çok daha güçlü olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Akıllı, yalın ve pratik yapısıyla yenilenen Mobil Plus ile amacımız, kullanıcılarımızın tüm sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerini hızlı, modern ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri, yapay zeka destekli bir deneyim sunmak. Yeni tasarımımızla hem görsel hem de fonksiyonel anlamda çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Kişiselleştirilmiş birikim yolculuğunda bir ilk olan Mobil Plus şeffaf ve akıcı bir deneyimi kullanıcılarıyla buluşturacak. Kullanıcılarımız birikimlerini daha net takip edebilecek, fon değişikliklerini kolayca yapabilecek, hasar süreçlerini anlık izleyebilecek."

Yapay zekayla kişiselleştirilmiş BES hikayesi ve fatura okuma gibi sektörde öncü özellikleri hayata geçirdiklerine işaret eden Kılıç, uçtan uca en şeffaf hasar yönetimi sağlanması ve çok kanallı pazarlama (omnichannel) yaklaşımla bütünleşik doğal dil deneyimiyle sektörde öne çıkan Mobil Plus'ın, kullanıcıların her anında tüm gücüyle yanlarında olacağını kaydetti.

Kılıç, aynı zamanda kullanıcı taleplerine duyarlı olarak tasarlanan uygulamada, akıllı doküman anlamayla işlemleri hızlandırması sayesinde dijital kanallar üzerinden hem verimliliği hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Her an her yerde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu sigortacılık hizmetlerini pratik bir deneyimle sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Türkiye Sigorta olarak teknolojiyi insana yaklaştıran çözümlerle dijitalin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Tek bir uygulamada hem sigorta hem de emeklilik ürünlerimizin tümüne ait detayları kullanıcı ile buluşturduğumuz uygulamamızda dijital asistanımız bilge, efektif kullanımı ve performans odaklı çalışmasıyla rakiplerinden öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.