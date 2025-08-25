Altın fiyatları bakın neden düşüyor! Bu rakamdan altın alınır mı uzmanı açıkladı

25 Ağustos 2025 haftasına altın fiyatları düşüşle başladı. Bunun sebebini Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında açıkladı. Ons ve gram altında kar satışlarının başladığını söyleyen İslam Memiş, düşüşün sebebinin bu olduğunu söyledi. Memiş, bu hafta altın fiyatlarında yatay bir seyir olacağına dikkat çekti. Gram altın saat 13.10 itibariyle 4.439 liraya inerken, çeyrek altının fiyatı 7 bin 257 liraya geriledi. İşte altındaki beklenti ve son rakamlar:

İslam Memiş, takip ettikleri bant aralığının gram altında 4 bin 400-4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 305-3 bin 368 dolar aralığında dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Geçen hafta FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatan Memiş, bu açıklama sonrası dolar karşısındaki bütün varlıklarda hızlı bir yükseliş yaşandığını anlattı.

Ancak bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda kar satışlarının gözlemlendiğini aktardı. Bugün yaşanan düşüşler de kar satışı kaynaklı.

Piyasalar bunları takip ediyor

Piyasaların biraz daha oyalanacak gibi durduğunu belirten Memiş, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı olmaması nedeniyle sakin bir haftada kapanış beklediklerini dile getirdi. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna tarafındaki barış görüşmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu gelişmelerin piyasalarda dalgalı bir seyir nedeni olabileceğini ancak bu hafta itibarıyla sakin bir kapanış beklediklerini sözlerine ekledi.

Borsa yükselişine devam eder mi?

İslam Memiş borsada geçen hafta kırılan rekorun devam edeceği görüşünde. Kur korumalı mevduattan çıkanların borsaya yöneleceğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:

- "Endeks vadeli yükselişler kaçınılmaz olacak. Uzun vadeli borsada yükseliş beklentimiz devam ediyor. Biraz daha kar satışı olabilir".

OCAKTAN BU YANA EN ÇOK NE KAZANDIRDI İslam Memiş, Ocak ayından bu yana en çok kazandıran kazandıran emtiayı da açıkladı. 2025 yılının yıldızının gümüş olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar da bunun süreceğini belirtip, şu rakamları paylaştı: -Ocak’tan bu yana ons altın yüzde 28,5 ons gümüş yüzde 34,6 getiri sağladı.

Altın fiyatları şöyle

Altın fiyatlarının yönü kar satışları sebebiyle aşağı yönlü. Öğle saatleri itibariyle altın fiyatlarında son rakamlar şöyle: