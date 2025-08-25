BIST 11.469
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.

Türkiye'de derbi yönetti

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Dev derbi, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

