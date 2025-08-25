Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı

Altın haftaya yükselişle başladı. Uzmanlar da önümüzdeki haftalar için yükseliş sinyali verirken gram altında 4 bin 400 lira seviyesi aşıldı. Öte yandan Fed Başkanı Powell'ın mesajları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.