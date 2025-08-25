BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  EKONOMİ

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı

Altın haftaya yükselişle başladı. Uzmanlar da önümüzdeki haftalar için yükseliş sinyali verirken gram altında 4 bin 400 lira seviyesi aşıldı. Öte yandan Fed Başkanı Powell'ın mesajları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Abone ol

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor
Ergin Ataman 'yüzde 100 kararlıyım' dedi hedefini ilan etti
Ergin Ataman 'yüzde 100 kararlıyım' dedi hedefini ilan etti
Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu
Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu
Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü
Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı