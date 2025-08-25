BIST 11.469
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor

Otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek isteyen Koç Holding bomba bir hamleye hazırlanıyor. 90'lı yıllarda TOFAŞ'ın ürettiği kuş serisi 'Şahin' ve 'Doğan' model otomobillerin gelecek yıl yenilenerek satışa sunulması bekleniyor.

Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu'na uygun bütçeli bir SUV araç üreteceğinin taahhüdünü veren Koç Holding, otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yeni girişimlerini sürdürüyor. 

TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor. 

Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor - Resim: 0

YENİ TASARIM ESKİ RUH 

Otomobil tutkunları tarafından hala büyük ilgi gösterilen modellerin, yeni üretilecek araçların tasarım aşamasında etkili olması beklenirken, üretilecek araçların iç aksamı ve teknolojik destekleri ise tamamen günümüz standartlarını karşılamış olacak. 

Sözcü'de yer alan habere göre gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.

