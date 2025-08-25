BIST 11.372
DOLAR 41,00
EURO 48,07
ALTIN 4.436,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu - Resim: 0

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu - Resim: 1

Ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu - Resim: 2

