Abdulkadir Uraloğlu hız sınırını aştı kendini ihbar etti aldığı cezayı paylaştı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 km hızla gittiği anları paylaştı. Gelen yorumların ardından Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.267 TL ceza aldığını duyurdu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunun tanıtımı için çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

Türkü eşliğinde aracı içerisinde çekilen görüntülerde Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırının 140 km olmasına rağmen 224 km'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Uraloğlu'ndan ceza açıklaması

Bakan Uraloğlu tepkilerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında radara takılıp ceza aldığını duyurdu.

Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."