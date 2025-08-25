BIST 11.372
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melek Ö'nün (39) kullandığı 09 ACA 756 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Melek Ö. ve yolcu konumundaki Sibel Beyhan T. (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 11 yaşındaki Serin I. ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

