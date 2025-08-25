BIST 11.372
DOLAR 40,96
EURO 47,97
ALTIN 4.434,68
HABER /  GÜNCEL

Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü

Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi’nde futbol sahası yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Esenköy Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

