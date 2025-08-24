Bakanlıktan 10 bin personel ataması iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması yapılacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.