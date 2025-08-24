İstanbul Boğazı’nda mavi vatan geçit töreni

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da selamladığı geçişte, gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar TCG Anadolu ve TCG Savarona’da ağırlandı.

Abone ol

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli bir geçit töreni gerçekleştirildi.

TCG ANADOLU, 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde demir aldı. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOĞAZ GEÇİSİNİ SELAMLADI

Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, sonrasında ise Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde geçişi selamladı.

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Mavi Vatan Boğaz Geçiş sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir edecek. Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bekleniyor.

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapabilen SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' unvanına sahip. Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'ya otonom bir şekilde 100'den fazla iniş-kalkış gerçekleştirdi. Ayrıca, gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ 30-31 AĞUSTOS'TA DEVAM EDECEK

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak.

Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.