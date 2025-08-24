Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Mourinho itirafı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım katıldığı bir programda “Mourinho’yu almak benim fikrimdi” dedi.

Aziz Yıldırım gibi sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in programına konuk oldu.

Programda Fenerbahçe üzerine konuşan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu koz olarak kullanmasının perde arkasını anlattı.

Mourinho fikrinin kendisine ait olduğunu belirten Yıldırım, “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” ifadelerini kullandı.