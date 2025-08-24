30 ilde 312 arsa satılacak! 307 bin liradan başlıyor

Türkiye genelinde bulunan arsalar Emlak Müzayede aracılığıyla satılacak. 30 ilde 312 arsa satış listesine eklendi ve muhammen bedelleri belli oldu.

İhaleyle gerçekleştirilecek satışlar için belirlenen en uygun fiyat 307 bin lira olarak gerçekleşti.

Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da arsalar satılacak.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nden ihaleye katılım sağlanacak.