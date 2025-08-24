TSK'dan dev hamle! Suriye askeri eğitim için harp okulu kuracak...

Türkiye, İsrail'in tehdidi altındaki Suriye ordusunu baştan kurmak için düğmeye bastı. İki ülke arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık anlaşması sonrasında iş birliği hızlanırken TSK, Türk askerlerine verilen komando ve piyade eğitimlerinin aynısını Suriyeli askerlere de verecek. Türkiye, Suriye'de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor.

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık anlaşmasının ardından iş birliği süreci hız kazanıyor. Yeni Şafak'tan Canberk Doğan'ın haberine göre iki ülke arasında yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Eğitim programı kapsamında Suriyeli askerler Türkiye'ye gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından eğitim alacak. Komando ve piyade eğitimleri de bu eğitime dahil olacak. Eğitimden geçirilecek olan Suriyeli askerler daha sonra TSK tarafından kendi ülkelerinde de eğitime alınacak.

HARP VE ASTSUBAY OKULU KURULACAK

Türkiye, Somali ve Libya'da yürütülen modele benzer şekilde Suriye'de de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor. Böylece Suriyeli askerler hem Türkiye'de hem de kendi ülkelerinde eğitim alacak. Suriye'den geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen komutanlar, Kara, Deniz ve Hava Harp okullarını ziyaret etmişti. Bu kapsamda Suriye ordusuna mensup askerî öğrencilerin harp okulları ve astsubay okullarına kabul edilmesi için kontenjan ayrılacak. Eğitim görecek Suriyeli askeri öğrenciler mezuniyetin ardından kendi ülkelerine dönerek görev yapacak.

SERİNYOL'DA MERKEZ VAR

Kaynaklar, "Somali'deki gibi, Libya'daki gibi normal askerleri de eğiteceğiz. Hem orada eğiteceğiz, hem burada eğiteceğiz. Şu anda eğitim gören askerler var belli konularda. ÖSO'yu (SMO) eğitirken biz Serinyol'da (Hatay) bir eğitim merkezi yapmıştık. Aynı yerde kalıyorlardı, aynı yerde yiyorlardı, içiyorlardı, eğitim yapıyorlardı. Burada da yapabildiğimiz kadar çok eğitim vermeye çalışacağız" dedi.

TÜRK ASKERLERİYLE AYNI SÜRE İÇİNDE EĞİTİM GÖRECEKLER

Edinilen bilgiye göre; eğitimler disiplinli bir şekilde yürütülecek. Suriyeli askerler, Türkiye'de bulundukları süre boyunca kapalı bir sistem içinde eğitim alacak. Bu kapsamda, Türkiye'de TSK tarafından verilen komando ve piyade eğitimlerini alacak olan Suriyeli askerler, Türk askerleri ile aynı süre içerisinde eğitim görecekler.

ÜST DÜZEY TEMASLAR ARTACAK

Önümüzdeki dönemde Suriye ile yapılacak üst düzey temaslar da artacak. Yakında Suriye Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Türkiye'ye gelmesi, ortak eğitim ve takvimlendirme konularında görüşmeler yapılması bekleniyor. Öte yandan Türkiye, Suriye'den davet geldiği taktirde, çok kısa süre içinde ortak eğitim merkezi kurmaya hazır. Bu kapsamda planları hazır TSK, sadece Suriye'nin davetini bekliyor.