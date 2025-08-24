Özlem Çerçioğlu'ndan 'İzmir'den adaylık' iddiasına ilişkin açıklama

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu, bir sonraki seçimlerde Aydın yerine İzmir'den aday gösterileceği iddialarıyla ilgili "Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'nun bir sonraki seçimlerde İzmir'den aday gösterileceği iddiası ortaya atıldı.

Konuya ilişkin Çerçioğlu konuştu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun tv100'e özel açıklamalarını canlı yayında aktardı.

Burhan konuya ilişkin şunları söyledi:

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

ÇERÇİOĞLU: İDDİALAR TAMAMEN YALAN VE SPEKÜLASYONDUR

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi.