Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Malazgirt'te sahne aldı

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda sevenleriyle buluşan Bingöl, Malazgirt'in Türk tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bingöl, "954 yıl önce Sultan Alparslan'ın bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir savaşın değil, milletimizin Anadolu'daki varlığının temeli oldu. Bugün burada sizlerle birlikte bu ruhu yaşatmak benim için büyük bir onur." dedi.

Sevilen türkülerini seslendiren Bingöl'e alanı dolduran müzikseverler de eşlik etti.