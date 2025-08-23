BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  GÜNCEL

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Malazgirt'te sahne aldı

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Malazgirt'te sahne aldı

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

Abone ol

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda sevenleriyle buluşan Bingöl, Malazgirt'in Türk tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bingöl, "954 yıl önce Sultan Alparslan'ın bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir savaşın değil, milletimizin Anadolu'daki varlığının temeli oldu. Bugün burada sizlerle birlikte bu ruhu yaşatmak benim için büyük bir onur." dedi.

Sevilen türkülerini seslendiren Bingöl'e alanı dolduran müzikseverler de eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü
İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
İsrailliler, Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi
İsrailliler, Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi
Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cesedine ulaşıldı
Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cesedine ulaşıldı
Olimpiakos'un galibiyetinde milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan "gol" katkısı
Olimpiakos'un galibiyetinde milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan "gol" katkısı
Başkentte trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Başkentte trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor
Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor
Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Pakistan'dan Gazze'ye destek: 100 tonluk gıda yardımı gönderdi
Pakistan'dan Gazze'ye destek: 100 tonluk gıda yardımı gönderdi
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Zelenski'den, Trump'ı çıldırtacak savaş duyurusu!
Zelenski'den, Trump'ı çıldırtacak savaş duyurusu!
İbrahim Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama
İbrahim Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama