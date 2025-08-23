BIST 11.372
İbrahim Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup göndermişti. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

EMİNE ERDOĞAN'I YÜREKTEN DESTEKLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Bakan Yumaklı, Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildirdi. 

"ARTIK SESSİZ KALMA VAKTİ DEĞİL, HAREKETE GEÇME VAKTİDİR"

Yumaklı, şunları kaydetti:

Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır.

