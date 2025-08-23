BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
GÜNCEL

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

