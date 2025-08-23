Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.
Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile mücadele etti.
Filenin Sultanları, İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerin sonucunda 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Milli takımda Yaprak Erkek 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Melissa Vargas 13 sayı ve Ebrar Karakurt da 12 sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar gruptaki 2. karşılaşmasında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.30'da Bulgaristan ile mücadele edecek.
Maç programı
Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:
25 Ağustos Pazartesi
TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba
TSİ 12.00 Türkiye-Kanada