BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.

Abone ol

Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile mücadele etti.

Filenin Sultanları, İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerin sonucunda 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Milli takımda Yaprak Erkek 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Melissa Vargas 13 sayı ve Ebrar Karakurt da 12 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Resim: 0

Ay-yıldızlılar gruptaki 2. karşılaşmasında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.30'da Bulgaristan ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları İspanya'yı dağıttı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Resim: 1

Maç programı

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Ömer Çelik'ten Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama
Denizli'de orman yangını çıktı!
Denizli'de orman yangını çıktı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Memur ve memur emeklileri için kritik toplantı! Karara itiraz edilemeyecek
Memur ve memur emeklileri için kritik toplantı! Karara itiraz edilemeyecek
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı