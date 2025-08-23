Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!

Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kadroda yer almadı.Abone ol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda Barış Alper Yılmaz'a yer verilmedi. Alper'in yanı sıra Lemina da kadroda yok.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina, Z. Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." denildi.