BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik!

Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

Abone ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda Barış Alper Yılmaz'a yer verilmedi. Alper'in yanı sıra Lemina da kadroda yok.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina, Z. Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." denildi.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 2 önemli eksik! - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Ali Koç ile tartışmıştı! Tanju Özcan, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında ormanlık alanı yakmıştı! O şüpheli tutuklandı.
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı...
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Milli okçular, Kanada'da dünya şampiyonu oldu
Milli okçular, Kanada'da dünya şampiyonu oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!