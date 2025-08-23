BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak"

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına da tepki göstererek, "Boşuna bir avunma" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır.Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur." dedi.

GAZZE

Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlığa değinen Bahçeli, 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini belirtti.

Uluslararası insani hukuğun ayaklar altında olduğunu belirten Bahçeli, Dünya’nın Gazze’dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir." diye belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayreti muazzam olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır." dedi.

Bahçeli "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
O saatlere dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak...
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Denize girmek yasaklandı! Peş peşe açıklama geldi
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!
Genç oyuncu Atakan Özkaya baba acısı yaşıyor!
AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
Kocaeli'de yangın çıktı alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı!
Kocaeli'de yangın çıktı alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı!
Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a "Gazze" mektubu
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a "Gazze" mektubu
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı
Adana'da tanker ışıklarda bekleyen araçlara çarptı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kur Korumalı Mevduat sona erdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme
Kur Korumalı Mevduat sona erdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme
TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak