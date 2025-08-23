BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
EKONOMİ

Kur Korumalı Mevduat sona erdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kur Korumalı Mevduat sona erdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

