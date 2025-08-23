BIST 11.372
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel elektrikli motosiklet! Plakası dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te cuma namazının ardından vatandaşlarla buluştu. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Ali Kalay’ın da yerli üretim yapan bir fabrikada Cumhurbaşkanı için hazırlattığı özel elektrikli motosiklet büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi’nde bulunan Okluk Camii’nde cuma namazını eda etti. Erdoğan’a namaz sırasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan ve Derya Ayaydın eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ
Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami avlusunda kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kalabalık arasındaki bir vatandaşın, “Dünyada yok senin eşin. Vallahi billahi yok” sözleri dikkat çekti.

Namaz sonrası önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bir araya gelen Erdoğan, bölge üzerine kısa bir görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile de bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

“48 RTE 48” PLAKALI ÖZEL ARAÇ İLGI ODAĞI OLDU

Ziyarette ilginç bir detay da gençlik kollarından geldi. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Ali Kalay’ın, Milas’ta tamamen yerli üretim yapan bir fabrikada Cumhurbaşkanı için hazırlattığı özel elektrikli motosiklet büyük beğeni topladı.

Kırmızı renkli, üç tekerlekli “buggy” tipi elektrikli motosiklet, Okluk yerleşkesinde kullanılmak üzere özel üretildi. Ön camında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan aracın plakası ise dikkat çekiciydi: 48 RTE 48.

