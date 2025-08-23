BIST 11.372
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fransa, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sözleri nedeniyle Paris Büyükelçisi'ni bu hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan diplomatik yetkili, Salvini'nin "kabul edilemez sözlerinin" ardından İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'nun 21 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.

Yetkili, "Büyükelçiye bu sözlerin iki ülke arasındaki güven iklimi, tarihi ilişkiler ve ayrıca son dönemdeki ikili gelişmelerle çeliştiği hatırlatıldı. Oysa bu gelişmeler, özellikle Ukrayna'ya verilen koşulsuz destek bağlamında, iki başkent arasında güçlü yakınlaşmaları ortaya koymuştu." ifadelerini kullandı.

Salvini, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikriyle alay ederek Macron'a "kaskını ve tüfeğini alıp bu ülkeye kendisinin gitmesi" önerisinde bulunmuştu.

