BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
HABER /  POLİTİKA

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan siber saldırı açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan siber saldırı açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 21 Ağustos gecesi resmî X (Twitter) hesabının ele geçirilerek kendi iradesi dışında başka bir siyasi partinin genel başkanı ve mensuplarının takip ettirildiğini belirtti. Yazıcıoğlu "Hiçbir siber saldırı, hiçbir iftira ve hiçbir karanlık odak; bizim Tokat’a ve milletimize olan hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir." dedi.

Abone ol

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 Son dönemde şahsıma ve Tokat Belediyesi’ne yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyalarına bir yenisi daha eklenmiştir. 21 Ağustos gecesi şahsıma ait resmî X (Twitter) hesabı siber saldırı sonucu ele geçirilmiş, irademiz dışında başka bir siyasi partinin genel başkanı ve mensupları hesap üzerinden kasten takip ettirilmiştir.

Bu ahlaksız ve alçakça saldırı, sadece bir sosyal medya sabotajı değil, Tokat halkının iradesine yapılmış bir operasyondur. Amaç bellidir: Tokat Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altındaki üretken, ilkeli ve milli duruşunu hedef almak, bu duruşu zedelemeye çalışmaktır.

Buradan açık ve net ifade ediyorum:

Hiçbir siber saldırı, hiçbir iftira ve hiçbir karanlık odak; bizim Tokat’a ve milletimize olan hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir. Tokat Belediyesi ne sosyal medya operasyonlarına, ne kirli tezgâhlara, ne de siyasi kumpaslara boyun eğmeyecek kadar güçlü bir iradeye sahiptir.

"Bu saldırının arkasında kim ya da kimler varsa..."

Bu saldırının arkasında kim ya da kimler varsa, hukuk önünde hesap vereceklerdir. Konu ile ilgili adli ve siber suçlar birimlerine gerekli başvurular yapılmış, sürecin takipçisi olunacaktır.

Tokat Belediyesi olarak bizler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ahlaklı, üretken ve milli belediyecilik anlayışından sapmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e ve Türk milletinin yüksek değerlerine bağlı kalarak yoluna kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerime çağrım şudur: Hiçbir algı oyununa, hiçbir manipülasyona itibar etmeyiniz. Biz, Tokat için çalışmaya, hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
TCMB duyurdu! Kur Korumalı Mevduat sona erdi
TCMB duyurdu! Kur Korumalı Mevduat sona erdi
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi
Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı
ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
1. Lig ekibinin başkanından Barış Alper açıklaması! "Artık ok yaydan çıktı"
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
UAEA’dan nükleer tesisler için itidal çağrısı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti
CHP Uşak il ve ilçe örgütleri istifa etti