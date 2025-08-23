Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan siber saldırı açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 21 Ağustos gecesi resmî X (Twitter) hesabının ele geçirilerek kendi iradesi dışında başka bir siyasi partinin genel başkanı ve mensuplarının takip ettirildiğini belirtti. Yazıcıoğlu "Hiçbir siber saldırı, hiçbir iftira ve hiçbir karanlık odak; bizim Tokat’a ve milletimize olan hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir." dedi.

Abone ol

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Son dönemde şahsıma ve Tokat Belediyesi’ne yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyalarına bir yenisi daha eklenmiştir. 21 Ağustos gecesi şahsıma ait resmî X (Twitter) hesabı siber saldırı sonucu ele geçirilmiş, irademiz dışında başka bir siyasi partinin genel başkanı ve mensupları hesap üzerinden kasten takip ettirilmiştir.

Bu ahlaksız ve alçakça saldırı, sadece bir sosyal medya sabotajı değil, Tokat halkının iradesine yapılmış bir operasyondur. Amaç bellidir: Tokat Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altındaki üretken, ilkeli ve milli duruşunu hedef almak, bu duruşu zedelemeye çalışmaktır.

Buradan açık ve net ifade ediyorum:

Hiçbir siber saldırı, hiçbir iftira ve hiçbir karanlık odak; bizim Tokat’a ve milletimize olan hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir. Tokat Belediyesi ne sosyal medya operasyonlarına, ne kirli tezgâhlara, ne de siyasi kumpaslara boyun eğmeyecek kadar güçlü bir iradeye sahiptir.

"Bu saldırının arkasında kim ya da kimler varsa..."

Bu saldırının arkasında kim ya da kimler varsa, hukuk önünde hesap vereceklerdir. Konu ile ilgili adli ve siber suçlar birimlerine gerekli başvurular yapılmış, sürecin takipçisi olunacaktır.

Tokat Belediyesi olarak bizler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ahlaklı, üretken ve milli belediyecilik anlayışından sapmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e ve Türk milletinin yüksek değerlerine bağlı kalarak yoluna kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerime çağrım şudur: Hiçbir algı oyununa, hiçbir manipülasyona itibar etmeyiniz. Biz, Tokat için çalışmaya, hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.