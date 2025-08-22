Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Beyoğlu Belediye Meclisinde, tutuklanan İnan Güney’in yerine yapılan seçimde CHP’li Sefer Karaahmetoğlu seçildi. Dördüncü tur oylamada 16 oy alan Karaahmetoğlu, başkan vekilliği görevine getirildi.

Beyoğlu Belediye Meclisinde, İnan Güney'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, CHP'li Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu başkan vekili seçildi.

Beyoğlu Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü'nün başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Ögütçü, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, İstanbul Valiliğinin çağrısı üzerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için toplanıldığını belirtti.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, AK Parti ve MHP grupları ise Meclis Üyesi Süleyman Baba'yı aday gösterdi.

AK Parti Grubu, oy kullanılan yeri gösterdiği ve böylece gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bir güvenlik kamerasının kapatılmasını istedi. Bunun üzerine kameranın yönü değiştirildi. Ardından gizli oylamaya geçildi.

İlk turdaki oylamada Karaahmetoğlu 17 oy, Baba ise 13 oy aldı.

İlk turda iki adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. Adayların ikinci turda da aynı oyu alması üzerine üçüncü tur yapıldı.

Üçüncü turda Karaahmetoğlu 16 oy, Baba 14 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için en fazla oyun arandığı dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda Karaahmetoğlu, 16 oyla Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından açıklama yapan Sefer Karaahmetoğlu, "Biz burada bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız." dedi.

Belediye meclisi toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bazı CHP'li milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Çıkışta açıklama yapan Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çarşamba günü

Beyoğlu'na geleceğini ve 50'nci mitingini bu ilçede yapacağını kaydetti.

İnan Güney'in bugün Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla tutuklu olmadığını ifade eden Zeybek, Güney'in çok yakın zamanda dışarı çıkacağını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise CHP adayı Sefer Karaahmetoğlu'nun dördüncü tur oylamada başkan vekili seçildiğini belirterek, "Beyoğlu halkının iradesine, oyuna, namusuna, şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çıkan 16 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.