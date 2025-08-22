BIST 11.372
Tel Aviv'de siren sesleri! Yemen’den İsrail’e füze saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen’den İsrail’e doğru fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemlerince havada parçalandığını açıkladı. Olay sırasında Tel Aviv’de patlama sesleri duyulurken Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu, can kaybı yaşanmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemeye çalıştığını açıkladı.

 İSRAİL MEDYASI: TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Olayın ardından Ben Gurion Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

İsrail merkezli Ynet haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Tel Aviv’den patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan füzenin havada parçalandığını, ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. 

